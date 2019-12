PrÃ©sidentielle du 12 dÃ©cembre: carnet du 18e jour de la campagne Ã©lectorale

Ali Benflis anime deux meetings populaires, le premier à Relizane (10h00) et le second à Ain Temouchent (15h00). Azzedine Mihoubi anime deux meetings populaires, le premier à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (11h00) et le second au complexe Mustapha Tchaker de Blida (14h00).

Abdelaziz Belaïd anime deux meetings populaires à El Tarf (10h00) et Skikda (15h00).

Abdelkader Bengrina anime un meeting populaire à Oran.

Rédaction Web