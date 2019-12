Atterrissage d'un avion d'Air AlgÃ©rie au Caire : Les passagers rÃ©acheminÃ©s vers leur destination finale le jour mÃªme (responsable)

Les passagers de l'avion d'Air Algérie reliant Médine-Annaba, qui a atterri lundi au Caire (Egypte), en raison d'un incident technique, ont été réacheminés le jour même vers leur destination finale par un autre appareil, a indiqué mardi à l'APS, le porte-parole et responsable de la communication d'Air Algérie, Amine Andaloussi. Le même responsable a affirmé que l'appareil d'Air Algérie (vol AH 4411) avait à son bord 140 passagers qui revenaient du pèlerinage de la Omra. "L'appareil, par mesure de sécurité, avait été dérouté vers l'aéroport du Caire et ses passagers ont été réacheminés vers l'aéroport d'Annaba à bord d'un autre appareil", a-t-il précisé. Expliquant les circonstances de cet incident, M. Andaloussi a déclaré qu'il s'agit d'"un problème technique" sans donner plus de détails. "Le commandant de bord avait détecté une alerte au niveau du réacteur, après 1h 30mn de vol, suite à laquelle il a décidé de se poser au niveau de l'aéroport du Caire", a-t-il ajouté. M. Andaloussi a tenu à assurer que l'avion dispose de deux réacteurs ce qui lui permettait de poursuivre son vol mais par mesure de sécurité, le pilote a préféré d'atterrir au Caire. Quant au sort de l'avion d'Air Algérie, il est toujours au niveau de cet aéroport pour des raisons de maintenance, selon la même source. (APS)