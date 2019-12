Pluies orageuses sur plusieurs wilayas de l'Ouest du pays (BMS)

Des averses de pluies, parfois orageuses, affecteront, à partir de mardi en fin d'après-midi, plusieurs wilayas de l'Ouest du pays, avec un niveau de vigilance "Orange", indique le Centre national de météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS). Les wilayas concernées sont Tlemcen, Ain Témouchent, Oran et Sidi Bel Abbes, où les cumuls prévus se situent entre 20 et 40 mm, précise le BMS, dont la validité s'étale de mardi à 18h00 à mercredi à 06h00. D'autres wilayas sont également concernées à savoir Mostaganem, Chlef, Mascara, Saida, Relizane, Ain Defla, Tissimsilt et le Nord de Tiaret, précise la même source, et ce de mercredi de 03h00 à 15h00, où les quantités estimées varieront entre 20 et 40 mm.(APS)