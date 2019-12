Les dettes des structures publiques de santÃ© dÃ©passent les 80 milliards de DA (responsable)

Les dettes des structures publiques de santé, dont des hôpitaux, se sont élevées, à fin 2019, à 83 milliards de DA, a révélé, mardi à Alger, le Directeur des finances et des moyens au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Addelhakim Belaid. "Sur ce montant, 61 milliards de DA concernent les dépenses en médicaments et autres produits pharmaceutiques et un rapport détaillé a été soumis au ministre de la Santé, ainsi qu'aux autorités concernées afin d'apurer cette situation", a déclaré M. Belaid à la presse en marge d'une rencontre nationale d'évaluation du secteur tenue au siège du ministère en présence des 48 directeurs de la Santé et de la Population (DSP). "Une enveloppe financière a été expressément dégagée, dans le cadre du budget de 2020, afin de permettre aux responsables des établissements publics de santé de payer les dettes contractées auprès des fournisseurs", a-t-il affirmé, ajoutant que cette mesure est "ordinaire et se fait chaque année".

