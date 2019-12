Saisie de plus de 600 kg de kif traitÃ© au frontiÃ¨res Sud-Ouest

Une importante quantité de kif traité s'élevant à plus de six quintaux kg de kif traité a été saisie Lundi , par des Garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie Nationale à Naâma. Selon un communiqué du MDN, la saisie a été réalisée suite s à une patrouille de fouille et de recherche menée dans la localité de Fathat Djenine, commune d’ Aïn-Safra.

Ce coup de filet s’inscrit « dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans le sillage des efforts continus visant à contrecarrer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays ».

Dans un autre contexte, des détachements de l’ANP ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar et Tindouf 2 individus et saisi un groupe électrogène, un marteau piqueur, une plaque photovoltaïque, ainsi que trois véhicules chargés de 6000 litres de carburant destinés à la contrebande, tandis que 40 quintaux de tabac ont été saisis à Biskra.

Par ailleurs, des Garde-côtes ont mis en échec une tentative d’émigration clandestine de six personnes qui étaient à bord d’une embarcation de construction artisanale à sept miles marins nord Ras El Hamra, wilaya de Annaba alors que 86 migrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à In-Amenas et Béchar.

