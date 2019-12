Air AlgÃ©rie : Promotion vers Istanbul au dÃ©part de plusieurs villes

La compagnie aérienne nationale Air Algérie propose une promotion sur ses vols vers Istanbul (Turquie) au départ d’Alger,Annaba,Constantine , et Oran à 38 500 DZD (TTC) , a annoncé Mardi le porte parole de cette compagnie . La période de vente pour cette offre se termine le 12 janvier 2020 et la période de voyage s’étend jusqu’au 13 juin 2020, a précisé la même source . A noter également que ce tarif est soumis à conditions et à disponibilités.

Rédaction Web