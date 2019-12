Trois femmes dÃ©cÃ©dÃ©es dans une collision entre un bus d'Ã©tudiants et un vÃ©hicule Ã  Blida

Un accident mortel de la route a eu lieu dans la soirée du lundi 2 décembre dans la wilaya de Blida ; causant le décès sur place de 4personnes dont trois femmes .

Selon la direction de la protection civile de la wilaya de Blida ,l’accident a eu lieu à 18h 54mn ,suite à une collision entre un bus de transport d’étudiants et un véhicule léger à Bouinan . Les victimes, trois femmes et un homme ont été coincés à l’intérieur du véhicule .la DPC de Blida a mobilisé trois ambulances pour l’évacuation des blessés et les cadavres des victimes .

