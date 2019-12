Sommet mondial de Madrid sur le climat : PrÃ©server la terre

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables Fatima-Zohra Zerouati prend part, depuis lundi à Madrid, aux travaux de la Conférence des pays parties de l'accord de l'ONU sur les changements climatiques (COP25. Les pays signataires de l'Accord de Paris sur le climat, auront à débattre des voies et moyens de l'action mondiale pour la préservation de la Terre. Les interventions prévues lors des travaux de ce sommet devront poursuivre les efforts pour la concrétisation des objectifs du Programme de l'ONU pour le changement climatique, et réaffirmer les engagements de tous en vue de réduire les émanations des gaz à effet de serre. La ministre exposera les démarches et efforts de l'Algérie face aux changements climatiques et leurs répercussions négatives.

La délégation algérienne participant aux négociations de la COP24, qui s'était tenue dans la ville de Katowice (Pologne), avait plaidé fortement pour des résultats garantissant l'équilibre des intérêts entre tous les pays liés par l'Accord de Paris signé en 2015.

