Protection civile: Vers la mise en place dâ€™un rÃ©seau national de collecte et dâ€™analyse des statistiques

C’est le fruit d’une vaste opération lancée à travers toutes les unités de la protection civile, dans le cadre du plan national de modernisation du secteur. Il s’agit là d’un outil qui va permettre à toutes les institutions en rapport avec la sécurité publique d’avoir des bases de données fiables pour des interventions efficaces et efficientes pour un meilleur service public. Ce nouveau réseau, doté d’un logiciel de pointe constituera une référence pour la révision de textes réglementaires relatifs à la sécurité dans les bâtiments ou autres établissements et la proposition de nouvelles réglementations dans le domaine de la prévention des risques, a souligné le colonel Achour. La protection civile dispose de plateformes numériques performantes permettant une exploitation optimale du réseau national de collecte et d’analyse des statistiques. Cet outil vient compléter le Schéma de wilaya d'analyse et de couverture et des risques

Rédaction Web