Deux Ã©lÃ©ments de soutien aux groupes terroristes arrÃªtÃ©s Ã  Oran

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été Dimanche, arrêtés à Oran, a indiqué le MDN dans un communiqué. Cette opération a été réalisée, grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l’ANP en coordination avec des éléments de la Gendarmerie Nationale.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans le sillage des efforts continus visant à contrecarrer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays, un détachement combiné de l’ANP a saisi à Naâma, une grande quantité de kif traité s'élevant à quatre quintaux, tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté un individu en possession de 2433 unités de différentes boissons à Oum El Bouaghi .

Dans un autre contexte, des détachements de l’ANP ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, 41 individus et saisi 40 groupes électrogènes, 17 marteaux piqueurs, un détecteur de métaux, ainsi que divers outils de détonation et un téléphone satellitaire, alors qu'un autre détachement de l'ANP a appréhendé à Djanet/ 19 personnes et saisi quatre véhicules chargés de sacs de mélange de pierres et d'or brut.

Par ailleurs, des Garde-côtes ont saisi cinq moyens de pêche illicite de corail à El-Kala , alors que 24 migrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Ghardaïa et Tébessa.

