M. Rabehi depuis Djelfa : Appel pour une participation massive aux Ã©lections prÃ©sidentielles

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a appelé dimanche, depuis Djelfa, les citoyens de cette wilaya à aller massivement aux urnes le 12 décembre prochain pour marquer de leur empreinte la nouvelle ère qui sera inaugurée à l'occasion de l'élection par le peuple algérien de son président en toute liberté et transparence, à la faveur de garanties démocratiques sans précédent.

« Notre prochain rendez-vous électoral consacrera le choix de notre peuple qui a décidé de barrer la route aux ennemis de l'Algérie, dont les plans malveillants et les complots diaboliques, tant apparents qu'occultes, ont été déjoués par l'Armée nationale populaire », a-t-il ajouté.

M. Rabehi a précisé que le secteur de la Communication veille à s'acquitter de son devoir dans l'information du citoyen en toute crédibilité et avec professionnalisme, en focalisant la lumière sur l'effort de développement et en accompagnant les développements de la situation dans le pays et dans le monde qui nous entoure.

Rédaction Web