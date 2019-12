ContrÃ´le des activitÃ©s des carriÃ¨res : appliquer les lois en vigueur

La nécessité a été soulignée dimanche à Constantine par les participants à une journée d’étude et de sensibilisation sur l’impact négatif des activités minières sur l’environnement. « L'industrie minière regroupe les activités de prospection et d'exploitation et concerne l'extraction des minéraux et des métaux dont le cuivre et le fer qui sont à l’origine de différentes pollutions à l’instar de la pollution de l’eau et de l’air », a précisé le directeur de l’agence nationale des activités minières, Mourad Boudechicha.

De son côté, la cheffe du service environnement industriel à la direction locale de l’environnement, Saida Benyezzar, a relevé que la diffusion de la culture environnementale parmi les opérateurs économiques, les propriétaires de carrières notamment, constitue un outil efficace pour la protection de l’écosystème et joue un rôle primordial dans la réduction des dangers des pollutions notamment dans les zones à haute concentration industrielle.

Rédaction Web