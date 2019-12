L â€˜AlgÃ©rie parmi les premiers pays africains dans le domaine de lâ€˜intelligence artificielle de lâ€˜automatisation

L‘Algérie est classée parmi les premiers pays africains dans le domaine de ‘intelligence artificielle dans plusieurs spécialités en rapport avec ‘automatisation, a indiqué dimanche à Constantine, le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique (RSDT), Hafid Aourag. En marge de l‘ouverture d’un atelier de préparation du projet du plan stratégique national de ‘intelligence artificielle 2020-2030, devant être présenté, une fois élaboré, au Gouvernement pour adoption, le même responsable a précisé à ‘APS que ‘Etat débloque annuellement "un budget de 20 milliards DA pour la recherche scientifique dont le volet intelligence artificielle". Dans les détails, le même responsable a déclaré que le secteur de ‘Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a enregistré une augmentation de plus de 26% dans le nombre d’étudiants inscrits dans des filières en rapport avec ‘IA, avec 14 universités offrant des master touchant à ce secteur et 5 formations doctorales en la matière, selon les spécialistes présents à cet atelier. ‘Algérie compte 116 laboratoires de recherche versés dans ‘IA avec 568 équipes de recherches et 67 projets d’intelligence artificielle en robotique, a encore ajouté M. Aourag. Cet atelier scientifique de 2 jours organisé parallèlement avec un séminaire sur ‘entrepreneuriat et ‘innovation a été marqué par la présentation par des experts algériens activant localement ou à l‘étranger, de communications sur les plans AI dans le monde, un état des lieux en Algérie, les start up à ‘aube de ‘économie future entre autres. (APS)