Saisie de plus de 81.000 comprimÃ©s de mÃ©dicaments contrefaits contre le diabÃ¨te

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont mis en échec une tentative d’inondation du marché par de médicaments contrefaits destinés aux diabétiques en saisissant plus de 81.000 comprimés de médicaments, outre l'arrestation de cinq suspects, a indiqué ,dimanche, un communiqué de ce corps sécuritaire. Traitée par la section de lutte contre la contrefaçon relevant de la brigade économique et financière de la circonscription centre de la police judiciaire, l'affaire porte sur une tentative d'inondation du marché par des médicaments contrefaits destinés aux diabétiques par un réseau criminel qui a planifié d'envoyer un échantillon d'un médicament authentique contre le diabète à un laboratoire de fabrication de médicaments étranger pour la fabrication d'une quantité de ce médicament, a noté le communiqué, ajoutant que l'opération a permis la saisie de 10.150 plaquettes, soit un total de 81.200 comprimés. Dans l'objectif de faciliter la commercialisation de ce produit au niveau du marché national, le réseau criminel a fait appel à un autre suspect contre une somme d'argent afin de procéder à la distribution de ce médicament grâce aux services de deux autres personnes spécialisées dans le domaine de la distribution de médicaments. Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné la mise en détention provisoire de trois suspects, alors que le 5e suspect a été placé sous contrôle judiciaire, a conclu le communiqué. (APS)