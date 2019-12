Internet : AlgÃ©rie TÃ©lÃ©com annonce deux nouvelles promotions destinÃ©es aux clients rÃ©sidentiels

Algérie Télécom a annoncé le lancement de deux nouvelles promotions, valables durant le mois de décembre et destinées aux clients résidentiels Idoom Adsl et Idoom Fibre, indique dimanche l’opérateur public dans un communiqué. La première promotion consiste à offrir un bonus de : moins de 1.000 DA pour tout rechargement ou souscription de 2 mois à l'offre 2 Méga.

Moins de 1.500 DA pour tout rechargement ou souscription de 2 mois à l'offre 4 Méga.

Moins de 2.000 DA pour tout rechargement ou souscription de 2 mois à l'offre 8 Méga.

Moins de 5.000 DA pour tout rechargement ou souscription de 2 mois à l'offre 20 Méga.

Moins de 7.000 DA pour tout rechargement ou souscription de 2 mois à l'offre 50 Méga.

Moins de 10.000 DA pour tout rechargement ou souscription de 2 mois à l'offre 100 Méga.

Quant aux clients conventionnés, ces derniers auront droit à 80 % du Bonus, précise la même source. La seconde promotion consiste à faire bénéficier les clients de 500 DA de bonus pour un rechargement de deux cartes de 2.000 DA et 1.000 DA de bonus pour un rechargement de deux cartes de 3.000 DA. Les clients conventionnés bénéficieront respectivement de 300 et 800 DA de bonus pour tout rechargement de deux cartes de 2.000 et 3.000 DA.

Rédaction Web