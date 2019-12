Internet : AlgÃ©rie TÃ©lÃ©com baisse les prix sur ses offres de 4 et 8 Mbps

L'opérateur public Algérie Télécom (AT) a dévoilé sa nouvelle tarification relative à ses offres Idoom ADSL et Idoom Fibre, applicable à partir de ce dimanche 1er décembre et destinée aux abonnés ayant un débit de 4 Mbps et 8 Mbps, indique l’opérateur dans un communiqué. « Désormais, le nouveau tarif du débit 4 Mbps est de 2.599 DA par mois au lieu de 3.200 DA alors que le tarif du débit 8 Mbps est proposé au prix de 3.599 DA par mois au lieu de 5.000 DA, et ce à compter du 1 décembre 2019 », précise la même source. Concernant les abonnés actuels, les nouveaux tarifs leur seront appliqués lors du prochain rechargement, ajoute le communiqué, en affirmant, que « ces nouvelles dispositions tarifaires traduisent la volonté d'AT de satisfaire au mieux ses clients et surtout démontre qu'elle est toujours à l'écoute de leur attentes ».

Rédaction Web