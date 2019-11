M’sila: marche de soutien aux élections et condamnation de l'ingérence étrangère

Les manifestants se sont arrêtés devant le siège du secteur opérationnel militaire et ont scandé des slogans de soutien à l'Armée nationale populaire et favorable au respect de la constitution et la tenue des élections présidentielles à la date du 12 décembre. Cette marche pacifique caractérisée par une organisation parfaite a également condamné et rejeté l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays en réaction à la résolution du Parlement européen sur la situation en Algérie. Les manifestants ont affirmé que le peuple algérien montrera le 12 décembre prochain que "l’Algérie est libre et démocratique". Sur la place de la victoire au centre-ville, les participants ont insisté sur la participation "massive" aux prochaines élections "pour choisir librement le président de la République et répondre ainsi aux parties étrangères haineuses qui ne veulent que du mal au pays".

Rédaction Web