Prévention contre la corruption: la société civile doit contribuer aux plans d'action

Le président de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour a appelé, jeudi à Alger, l'ensemble des acteurs de la société civile à contribuer à l'élaboration de plans d'action sur le terrain en matière de lutte contre la corruption et à l'adhésion à une démarche de sensibilisation et de promotion du civisme pour lutter contre ce phénomène.

En effet, « La société civile, toutes franges confondues, doit jouer un rôle pivot dans l'élaboration de la politique globale de prévention contre la corruption », a déclaré M. Kour à l'ouverture des travaux d'une journée d'étude sur « l'élaboration de l'avant-projet de la politique globale de prévention contre la corruption ».

Rédaction Web