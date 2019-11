Ligue africaine des champions: la JS Kabylie domine l'AS Vita Club

La JS Kabylie, un des deux représentants algériens en Ligue des champions africaine de football a battu les Congolais de l'AS Vita Club (1-0, mi-temps 0-0), en match disputé vendredi soir au stade du 1er-Novembre, pour le compte de la première journée de la phase de poules (Groupe D). C'est l'ancien capitaine de l'Olympique de Médéa Toufik Addadi qui a inscrit ce but, d'un tir au premier poteau, après avoir bénéficié d'une belle passe en profondeur de Rezki Hamroune à la 66e. Le score aurait pu être plus lourd en faveur des Canaris, et ce n'est pas faute d'avoir essayé, car les poulains du coach Hubert Velud s'étaient procuré un grand nombre d'occasions, particulièrement en première mi-temps, mais sans parvenir à les concrétiser.

Rédaction Web