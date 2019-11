Forum des pays exportateurs du Gaz: M. Arkab à la réunion ministérielle extraordinaire.de Malabo

Dans son intervention, le ministre de l’énergie a relevé l’importance du Forum qui a évolué d’une plateforme de discussion informelle à une organisation intergouvernementale. Se félicitant de cette évolution, qui met à profit les synergies entre les pays membres, intensifier les échanges d’expériences et d’expertise, de déployer les leviers indispensables pour la promotion des usages du gaz naturel et d’établir un dialogue constructif et fructueux entre les différents acteurs du marché gazier.

L’Algérie est honorée d’accueillir la prochaine réunion ministérielle et qu’elle ne ménagera aucun effort pour donner au Forum tout le rôle qui lui appartient sur la scène internationale.

Rédaction Web