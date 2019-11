Cycliste africain de l'année-2019: les Algériens Lagab et Reguigui parmi les 15 nominés

Les nominés disputeront la succession de Joseph Areruya lauréat de l'édition 2018 et candidat à sa propre succession. Reguigui et à un degré moindre Lagab seront en concurrence avec les meilleurs du continent durant l'année 2019. Le prix de cycliste africain de l’année se tient depuis 2012 et récompense le coureur qui par ses résultats sur le continent et sur le reste de la planète, a le plus contribué à faire rayonner et à faire connaître le cyclisme africain.

Rédaction Web