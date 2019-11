Métro et tramway d'Alger : Les projets d'extension lancés avant la fin décembre 2019

Le wali Abdelkhalek Sayouda a indiqué que le gouvernement avait donné son accord concernant la levée du gel sur des projets importants. Les travaux d'extension du métro d'Alger au niveau de la ligne Bab El Oued- Chevalley (9.5 km) seront confiés à l'entreprise publique Cosider Le deuxième projet est celui du tramway d'Alger qui connaîtra l'extension de la ligne Dergana (Bordj El Keffan) et Heraoua jusqu'à Ain Taya et Bordj El Bahri. Le wali d'Alger a fait état de nombre de projets importants dans le secteur des transports terrestre et maritime, financés par la wilaya notamment la réalisation d'un dédoublement de trois axes routiers de plus de 25 km au niveau de la région Est, outre la radiale de Oued Ouchayeh Il a également évoqué le projet de l'entrée des Annassers qui constituera un axe supplémentaire au cœur d'Alger" reliant Kouba et Birkhadem menant jusqu'à la rocade sud près de Oued Mazafran. La wilaya d'Alger a consacré une enveloppe de 5 mds DA pour la réalisation de 10 projets destinés à l'accompagnement des projets des nouvelles agglomérations, en attendant la concrétisation d'un dédoublement de voie de 15 km au niveau de la zone d'expansion touristique (ZET) "Palm Beach"

Rédaction Web