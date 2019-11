Elections présidentielles : marche de soutien à Sétif

Des citoyens ont organisé mercredi une marche pacifique de soutien à la tenue des élections présidentielles prévues le 12 décembre. Les participants ont scandé des slogans pour la tenue des élections présidentielles à la date annoncée pour sortir le pays de sa crise politique actuelle et pour un meilleur avenir pour la jeunesse. Ils ont insisté sur l’importance d’une large participation pour choisir un nouveau président et entamer une nouvelle phase durant laquelle sera concrétisé le principe de l’Etat de droit. Les manifestants ont levé plusieurs banderoles sur lesquelles étaient notamment écrits "tous avec les élections" et "pas de solution sans élection".

Rédaction Web