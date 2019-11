Presse : M. Kralifa Mohamed, nouveau P.D.G. du journal "El-Djomhouria"

La secrétaire générale du ministère de la Communication, Fatima Zohra El-Tayeb Zeghimi a procédé, mercredi à Oran, à l’installation du nouveau président directeur général du journal "El-Djomhouria", M. Kralifa Mohamed. La cérémonie s’est déroulée en présence des journalistes et des staffs techniques et administratifs de cette entreprise relevant du secteur public. La S.G.du ministère de la Communication a souligné que la désignation de ce nouveau responsable s’inscrit dans le cadre de la série de changement opérée au niveau des établissements du secteur Elle a appelé au passage à promouvoir la production médiatique, tout en se référant aux principes de l’éthique et de la déontologie et pour un service public de qualité tout en rappelant l’importance du rôle des média dans le succès des prochaines élections présidentielles.

Rédaction Web