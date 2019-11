Transport ferroviaire: Mise en service d’une nouvelle ligne Jijel- Constantine

La desserte est programmée à 4h20 depuis la gare routière de Jijel passant par Bazoul, Sidi Abdelaziz, El Anseur et El Milia puis par les localités d’Ain Kechra, Tamalous, Medjaz Dechiche ,Salah Bouchour, El Harrouch et Ain Bouziane en plus des zones de Zighoud Youcef, de Didouche Mourad et de Hamma Bouziane pour atteindre Bekira (wilaya de Constantine), à 9h24. Le même train, prendra le chemin du retour depuis Constantine vers 17h00 pour atteindre Jijel à 19h48.

Deux nouvelles lignes assurant la liaison entre les wilayas Annaba- Bordj Bou Arreridj et Tébessa - Alger ont été mises en service depuis le début de novembre courant.

La ligne Constantine-Alger est temporairement suspendue pour des raisons techniques. Les usagers de cette ligne peuvent emprunter le train de nuit Annaba-Alger d’ici le rétablissement de cette desserte.

Rédaction Web