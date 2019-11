Opérations de bourse : Atelier technique sur la conformité

Un atelier technique portant sur la conformité s'est tenu mercredi au siège du Ministère des Finances. Il est organisé par la Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB). Animé par des professionnels nationaux et internationaux, cet atelier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du règlement COSOB n° 15-01 du 15 avril 2015 relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au contrôle des Intermédiaires en opérations de bourse (IOB), ainsi que celles prévues par l’instruction portant sur les fonctions et les conditions de qualification et d’inscription du responsable de la conformité. Parmi les thèmes : ‘‘La conformité en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme’’, par Sidahmed Saidi, président de la CTRF ; "Rôle et axes de travail de l’Organe de prévention et de lutte contre la corruption –ONPLC’’, par Azedine GAOUA, chef d’études à l’ONPLC ; "Lutte contre la corruption – ce que fait la Suisse", par Olivier Bovet senior Advisor - Secrétariat d’Etat à L’Économie – SECO ; "Mise en pratique du programme de conformité chez Total’’ par Vincent Rousseau, directeur financier et compliance Officer –Total E&P Algérie ; "Prévenir, détecter et répondre : le rôle de la Compliance chez Novartis" par Christophe Sauer, responsable Ethic & Compliance pour la région MENA –Novartis.

Rédaction Web