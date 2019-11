Atelier sur la gestion collaborative du patrimoine éco-culturel de l’Ahaggar

Un atelier de gestion collaborative du patrimoine éco-culturel de l’Ahaggar, a été organisé, mercredi à Tamanrasset, en présence du wali de la représentante du PNUD en Algérie, du représentant du ministère de la culture, du directeur du projet et des autorités locales et professionnels du domaine.

Ce dernier se fixe l’objectif de permettre au système national élargi des parcs culturels d’assurer la gestion des écosystèmes et des ressources de la biodiversité de manière systématisée, inclusive et efficace. Le PPCA est coordonnée par le Ministère des Affaires Etrangères, exécuté par le programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), et mis en œuvre par le Ministère de la Culture. Le financement du projet est estimé à 26 millions d’USD, dont la contribution de la partie algérienne est en nature, et celle du PNUD et FEM se fait en espèces. Lors de son intervention à l’ouverture de cet atelier, le directeur national du projet des parcs culturels, Monsieur, Saleh Amokrane, le déploiement des activités du projet sur de nouveaux sites pilotes a enregistré, « des avancées remarquables », notamment, pour les deux sites IMMIDIR (localité de Ain Amguel) et SERKOUT (localité de Tazrouk), pour lesquels des travaux préliminaires ont été menés visant l’élaboration des profils écoculturels avec identification des potentialités patrimoniales naturelles et culturelles et les menaces éventuelles qui pèsent sur celles-ci.

