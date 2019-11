Récupération de l’argent transféré illicitement à l’étranger: « Le ministère de la justice a pris les premières mesures »

Le professeur en droit pénal des affaires Ali Mabroukine, invité du forum d’El Moudjahid Mardi , a affirmé que la volonté politique de récupérer les biens détournés existe et nous a révélé que « Le Ministre de la Justice, garde de sceaux a déjà pris les premières mesures et a défini une stratégie destinée à convaincre les États étrangers et les autorités judiciaires qui y relèvent de bien vouloir coopérer avec notre pays afin que l’ensemble de ces avoirs fassent retour au Trésor public algérien ».

Rédaction Web