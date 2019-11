Criminalité : Plus de 292 kg de kif traité saisis à Béchar

Des garde-frontières ont saisi, le 25 novembre 2019, une grande quantité de kif traité s'élevant à deux quintaux, 92 kilogrammes et 700 grammes, et ce, suite à une patrouille de recherche et de fouille menée dans la localité de N'sissa, commune de Moughel, wilaya de Bechar (3ème Région militaire).

Par ailleurs, des détachements de l'Armée nationale populaire ont saisi à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), deux véhicules tout- terrain, trois groupes électrogènes, trois marteaux piqueurs et un détecteur de métaux, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a intercepté six immigrants clandestins de différentes nationalités à Ouargla (4e RM).

Rédaction Web