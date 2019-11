Saisie de plus de 200 kg de kif traité à Béchar

Une quantité de plus de 200 kg de kif traité a été saisie par les gardes-frontières au Sud Ouest, a indiqué Mardi, le MDN, dans un communiqué. Cette opération a été réalisée suite à une patrouille de recherche et de fouille menée dans la localité de N'sissa, commune de Moughel, wilaya de Bechar. « Elle s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans le sillage des efforts continus visant à contrecarrer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays » ; a ajouté la même source.

Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont saisi, lors d'opérations distinctes à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar , deux véhicules tout-terrain, trois groupes électrogènes, trois) marteaux piqueurs et un détecteur de métaux, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a intercepté 6 migrants clandestins de différentes nationalités à Ouargla.

NB