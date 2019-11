Culture : Trois films algériens en compétition au festival d'Al Qods

Les films « Les sept remparts de la citadelle » de Ahmed Rachedi, « Irfane » de Salim Hamdi, ainsi que le court métrage documentaire « Mounia » de Abir Akakza ont été sélectionnés en compétition du 4e Festival international du cinéma d'Al Qods, prévu du 28 novembre au 5 décembre dans la ville de Ghaza, annoncent les organisateurs.

D'une durée de 180 mn, le long métrage « Les sept remparts de la citadelle » est une adaptation du roman éponyme écrit par Mohamed Maarfia. Ce films confronte deux perceptions de l'attachement à la terre celui de Thebti, campé par Hassan Kachach, fils d'un paysan algérien exproprié de ses terres, et de Lucien, incarné par l'acteur français Jean Christophe Rauzy, lui aussi attaché à ces terres enlevées au propriétaire originel. Premier long métrage de Salim Hamdi, « Irfane » (reconnaissance), 110mn, se présente sur deux niveaux de narration: le récit d'une moujahida, Yamina, campée par Chafia Boudrâa et celui de son petit-fils, de sa fiancée et leurs amis, des jeunes pétris de talent et vivant sans grandes perspectives d'avenir. Le court métrage documentaire "Mounia", est également en compétition, alors que le film "Curse within shadows" de Imad Ghedjati sera projeté dans la catégorie des films amateurs. Créé par le ministère palestinien de la Culture en partenariat avec des associations culturelles palestiniennes et de pays arabes, le Festival international du cinéma d'Al Qods se déroule simultanément à Beyrouth, Benghazi (Lybie) et à Khartoum.

Rédaction Web