Accidents de la route: 25 morts et 1047 blessés en une semaine

Vingt-cinq personnes ont trouvé la mort et 1047 autres ont été blessées dans 968 accidents de la route survenus durant la période allant du 17 au 23 novembre en cours à travers le territoire national, indique mardi un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bouira où 5 personnes sont décédées et 33 autres ont été blessées, précise la même source. Durant la même période, les unités d’intervention de la Protection civile ont enregistré 22.230 appels de secours pour répondre aux appels de détresse émis par des citoyens, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinctions d’incendies et assistance diverses. Concernant les secours à personnes, les unités de la Protection civile ont effectué 14.203 interventions qui ont permis la prise en charge de 1.470 blessés traités par les secours médicalisés sur les lieux d’accidents et l’évacuation de 12.616 malades vers les structures sanitaires. Les équipes de secours de la Protection civile ont procédé, en outre, à 823 interventions pour l'extinction de 488 incendies urbains, industriels et autres.

Rédaction Web