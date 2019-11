Débat sur les droits de l'homme en Algérie : Une tentative de parasitage.

Le président du Conseil national des droits de l'Homme, Bouzid Lazhari s'est étonné de la programmation par le Parlement européen d'un débat sur les droits de l'homme en Algérie, la qualifiant de tentative de parasitage dans cette conjoncture cruciale pour le pays. Surtout, a-t-il dit, à quelques encablures de l'élection présidentielle.

« J'ai des doutes sur cette opération instiguée par des personnes suspectes et des éléments organisés dans le but de parasiter l'Algérie ». A cet égard, M. Lazhari a tenu à rappeler qu'il n'existe pas en Algérie de crimes d'opinion, indiquant que de nombreuses personnes arrêtées lors des marches pacifiques avaient été relâchées après leur comparution. Le président du CNDH a rappelé, à cette occasion, le rôle qu'incombe à son organe en matière de protection des droits de l'Homme et d'enquêtes sur les dépassements qui pourraient surgir et de suivi des auteurs.

