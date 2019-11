Dédoublement de la voie Khenchela-Batna : Le projet avalisé.

Les services du Premier ministère ont émis en fin de semaine dernière une réponse favorable. Le wali a indiqué que le projet est divisé en plusieurs tranches avec notamment la réalisation du dédoublement de la route reliant la RN 87 et le chemin de wilaya 26 avec le CW 165, sur une distance de 32km, pour un coût de 6 milliards de dinars. Il est également question de dédoubler la RN 88 sur 18 km entre Boulefraisse et les limites administratives de la wilaya de Batna mais aussi le CW 20 entre la région de Boulefraies et Bechroma sur une distance de 20 KM pour des autorisations de programme s'élevant respectivement à 2 et 2, 3 milliards de dinars. Les services de la wilaya devront à cet effet fournir au ministère des Finances toutes les données et les documents relatifs à ce projet afin d'accomplir la procédure d'inscription, a-t-il ajouté.

Rédaction Web