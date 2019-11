Lutte contre la criminalité : Quatre individus arrêtés et plus de 4 kg de dynamite saisis à Bordj Badji Mokhtar

Un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 23 novembre 2019 à Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), quatre individus et saisi quatre kilogrammes et 100 grammes de dynamite, quatre détonateurs, 15 groupes électrogènes, six marteaux piqueurs et d'autres objets.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Tlemcen et Sidi Bel Abbes (2e RM), trois narcotrafiquants en possession deux kilogrammes de cocaïne, un kilogramme et 900 grammes de kif traité, tandis qu'ils ont appréhendé deux individus en leur possession trois fusils de chasse à Bejaïa (5e RM) et Tiaret (2e RM).

