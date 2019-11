Forum de Lisbonne sur le développement durable : L'APN prend part aux travaux

Prévu les 25 et 26 novembre en cours, pour débattre du thème "Créer une passerelle pilote entre le développement, les droits de l'Homme, la démocratie et la loi: construire les objectifs du développement durable», le forum constitue également la feuille de route que partagent tous les pays qui respectent les valeurs de la coopération, de la solidarité et de la gouvernance participative.

Il vise à réaliser les objectifs du développement durable mondial, tant en Europe qu'à l'extérieur, en accordant la chance au dialogue commun entre les organisations internationales et tous les partenaires.

Rédaction Web