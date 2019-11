Tizi-Ouzou : Ouverture de la 10ème édition du Salon Djurdjura des arts

La 10ème édition du Salon Djurdjura des arts plastiques a été marquée a été ouverte, samedi à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Cette performance reproduite sur une toile par le groupe « Ayrad » (Omar Salhi, Djamel Talbi) et un groupe d'artistes impressionnistes et intitulée « Tudert » a allié musique et peinture pour mettre en exergue la chanson « Denia » du défunt Kamel Messaoudi, interprétée en Tamazight. Cette édition a été aussi caractérisée par la participation d’une centaine d’artistes de la wilaya qui ont animé une riche exposition avec leurs œuvres aussi différentes les unes des autres tant en couleurs qu’en style. Une fresque dédiée aux 10 ans d’existence du Salon a été, par ailleurs, réalisée par les étudiants de l’Ecole régionale des beaux arts d’Azazga. Lors de la cérémonie d’ouverture, la directrice de la culture, Nabila Goumeziane, a annoncé une sélection des meilleurs œuvres exposées aux cimaises du Salon, ces dernières vont composer l’exposition inaugurale de la galerie d’art de Tizi-Ouzou qui sera prochainement ouverte au niveau du théâtre de verdure réalisé à l’intérieur du site de la maison de la culture.

Rédaction Web