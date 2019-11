Ouverture à Alger de la 20ème édition du Salon international du Tourisme et des voyages

La manifestation a été organisée par le ministre du Tourisme et de l'artisanat, Abdelkader Benmessaoud en présence de membres du Gouvernement.

Le SITEV « revêt une importance aussi particulière, en ce qu'il constitue l'occasion pour les opérateurs locaux et étrangers de partager leurs expériences et expertises dans le domaine du tourisme et de bénéficier de cet espace de communication en vue d'échanger les vues et d'établir des relations commerciales à même de donner un élan fort à la promotion de la destination Algérie qui recèle des potentialités touristiques exceptionnelles et exclusives », a affirmé la même source. La 20e édition du SITEV connaitra la participation de l'ensemble des acteurs et partenaires dans le secteur du tourisme et de l'artisanat, parmi lesquels, des entreprises sous la tutelle du ministère, ainsi que des agences de voyages, des opérateurs touristiques, des établissements hôteliers publics et privés, des artisans, des banques, des compagnies d'assurances et des transports, outre les propriétaires de start-up intéressés par ce domaine.

Rédaction Web