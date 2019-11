L'Algérie participe à la 75e session du Comité exécutif et à la 42e Conférence de l'Union parlementaire africaine

Une délégation du Conseil de la nation participera aux travaux de la 75e session du Comité exécutif et de la 42e Conférence de l'Union parlementaire africaine, prévus du 25 au 29 novembre à Djibouti, indique dimanche un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Les participants examineront, plusieurs questions réglementaires et administratives telles que les amendements aux statuts et au règlement intérieur, ainsi que les thèmes retenus pour les réunions des commissions.« Le Conseil de la nation sera représenté à ces travaux par les sénateurs Nouara Djaafar et Jabri Ghazi. Le Parlement algérien participe régulièrement aux activités de l'Union parlementaire africaine en qualité de membre permanent.

Rédaction Web