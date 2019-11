Gestion des psychotropes : les professionnels réconfortés

Le président du syndicat national algérien des pharmaciens d’officines, Messaoud Belambri, a indiqué que les efforts fournis pour l’amendement de la loi 18/04 ainsi que l’élaboration d’un décret exécutif relatif à la gestion des psychotropes sont susceptibles d’assurer la protection des pharmaciens d’officines et de mettre en place un cadre juridique régissant l'acquisition et la possession de ces médicaments. La mesure permettra de remédier aux lacunes juridiques existantes afin de déterminer les droits et obligations du pharmacien. M. Belambri a aussi évoqué une série d’amendements et de nouveaux mécanismes approuvés susceptibles de réguler la vente des psychotropes aux patients en tant que responsabilité du pharmacien, notamment à l’ombre des nombreuses poursuites judiciaires et menaces auxquelles ces professionnels sont exposés quotidiennement.

Le chargé des affaires juridiques auprès du SNAPO, Karim Meraghmi, a fait savoir que parmi les principaux problèmes auxquels sont confrontés les professionnels il cite les failles enregistrées dans le processus de sécurisation des psychotropes. L'intervenant a mis en garde contre les ordonnances de complaisance destinées à l’acquisition des psychotropes.

Rédaction Web