Encadrement du scrutin présidentiel du 12 décembre : Installation à Bouira de 31 délégués communaux

L’information a été communiquée samedi par le coordinateur local de l’autorité nationale indépendante des élections, Herkat Djelloul. L’opération se poursuivra dimanche et lundi pour l’installation des délégués communaux pour les municipalités des Daïras de Lakhdaria et Kadiria. En réponse à une question de l’APS relative aux protestations que connaissent les communes de l’Est de la wilaya, où des manifestants se sont opposés à la tenue du rendez-vous électoral, M. Herkat a expliqué qu’il respectait l’avis et la liberté d’opinion des manifestants, mais, a-t-il dit, à condition que leurs avis ne chamboulent pas le cours du processus électoral. Dans la matinée, des citoyens de la commune d’Ahl Laksar (Sud-est de Bouira) ont organisé une marche pacifique après avoir observé un sit-in devant le siège communal afin de protester contre la tenue de la présidentielle du 12 décembre.

Rédaction Web