Election présidentielle : Marche pacifique de soutien à Tiaret et à Khenchela

Des citoyens sont sortis samedi dans une marche pacifique de soutien au déroulement de l’élection présidentielle. Ils ont salué le rôle de l’ANP dans l'accompagnement du peuple et dans la préservation de la stabilité du pays.

Les manifestants qui avaient sillonné les artères principales de la ville jusqu’à la place des martyrs ont exprimé leur fidélité au serment des chouhada et leur attachement à la patrie et sa défense contre tout danger et leur refus de toute ingérence étrangère dans les affaires du pays, mettant en garde contre l'erreur de tomber dans le piège du vide constitutionnel. Entre autres slogans, les marcheurs ont scandé "Peu importe les difficultés, nous sommes dévoués à la patrie", "Nous ne dévierons pas de la voie souhaité par les martyrs" et "Les enfants du Hirak novembriste soutiennent l'Armée nationale populaire", insistant sur la poursuite de la lutte contre corruption. Sous la pluie et la neige, les marcheurs ont également mis l'accent sur la nécessité d'aller aux urnes pour élire le président de la République et faire sortir ainsi le pays de la crise.

Des citoyens ont marché samedi pacifiquement à Khenchela en soutien à la tenue des prochaines élections présidentielles et à l’Armée nationale populaire. Ils ont lancé des slogans en faveur de l’organisation des élections présidentielles. Les manifestants ont appelé à une participation massive aux prochaines élections et à choisir le plus compétent parmi les cinq candidats pour permettre au pays de sortir de sa crise actuelle et lui éviter de se diriger vers l’inconnue.

Les participants ont déclaré avoir participé à cette marche non pas pour soutenir un quelconque candidat mais pour contribuer à bâtir une nouvelle Algérie.

Rédaction Web