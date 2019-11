Association Kafil El Yatim : Campagne pour un hiver chaud

L’initiative touche les orphelins et veuves de Blida et d’autres wilayas du sud, visant à réunir différents dons en nature. Elle est soutenue par plusieurs réseaux sociaux et organes d’information, qui en font la promotion, parallèlement à des espaces commerciaux et autres places publiques, au niveau desquels les bienfaiteurs de la wilaya ( entre industriels et citoyens) sont appelés à faire don de literie, habits chauds, appareils de chauffage, produits alimentaires et autres fournitures diverses destinées à combler les besoins ressentis par les familles déshéritées en cette saison de pluies, de froid et de neige.

Kafil El Yatim prend en charge les besoins des 8000 orphelins et 3.300 veuves de la wilaya de Blida tout en envoyant l’excédent des dons vers des wilayas du sud.

L’association Kafil El Yatim compte 19 sections à travers la wilaya de Blida et organise régulièrement des campagnes de solidarité au profit des veuves et des orphelins, dont la distribution du couffin du Ramadhan, d’habits de l’Aïd et de fournitures scolaires.

Rédaction Web