Accidents de la circulation: 8 morts et 42 blessés en 48 heures

Le bilan est établi samedi par les services de la Protection civile. Par ailleurs, trois personnes sont mortes intoxiquées par le monoxyde de carbone, dont deux à El Harrach et une autre à Boussaâda, dans la wilaya de M'Sila. Les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins à 67 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffages et chauffe bains, à travers les wilayas de Batna (11), Sidi Bel Abbes (8), Bordj Bou Arreridj (12), Médéa (4), Boumerdes (5), El Bayadh (5), Oum El Bouaghi (12), Relizane (4) et Sétif (6).

Rédaction Web