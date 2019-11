Tindouf : Le poste frontalier Mustapha Benboulaid, un facteur d’attrait des investissements dans la région

Le ministre de la Communication, Porte parole du Gouvernement, et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a indiqué, vendredi à Tindouf, que « le poste frontalier algéro-mauritanien « Mustapha Benboulaid » constituera un facteur d’attrait des investissements sur cet axe reliant Tindouf à la Mauritanie voisine, à la lumière de la détermination des directions de l’Algérie et de la Mauritanie de raffermir leurs liens de solidarité et de coopération dans tous les domaines », en soulignant qu’ « il existe un cadre juridique organisé pouvant être exploité par les opérateurs économiques dans leurs démarches et visant à consolider les liens de solidarité et les relations commerciales entre les deux pays ». Le poste frontalier en question dispose d’ « équipements, de techniques et de spécialistes aptes à déjouer des formes de criminalité et à assurer la sécurité du pays », de plus qu’il est en mesure d’ « immuniser les deux pays frères et de consacrer l’action commune entre les corps sécuritaires qui y opèrent aux côtés des douanes des deux pays », et ce au service de leur « stabilité et sécurité, en plus de renforcer les échanges économiques et commerciaux et de faciliter les circulations des personnes entre les deux pays », a ajouté le ministre.

Rédaction Web