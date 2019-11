Présidentielle 2019: Paroles de candidats au sixième jour de la campagne

Voici des expressions marquantes tirées vendredi des interventions des candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre, au sixième jour de la campagne électorale :

-Abdelkader Bengrina depuis El-Bayadh : « Celui qui ne peut subvenir à ses besoins quotidiens en nourriture, ne peut être souverain dans sa décision ». « Nous nous mettrons aux côtés de nos frères qui refusent les élections (...) Ce ne sont pas nos ennemis ». « Nous œuvrerons ensemble au mieux des intérêts du pays et l'urne tranchera ».

-Abdelaziz Belaïd d'Oran: « L'Algérie a besoin, aujourd'hui et plus que jamais, d'un dirigeant de la génération post-indépendance qui n'a pas les mains sales par le détournement de fonds et qui jouit de l'expérience et de la compétence nécessaire pour mener le pays à bon port ». « Ma réussite aux prochaines échéances sera celle de la démocratie et de la génération de l'indépendance. (...) Je m'engage à réviser la Constitution, une Constitution qui conviendra au peuple et non au Président ».

-Azzedine Mihoubi depuis Illizi: « Le Sahara est l'alternatif réel de l'Algérie pour les prochaines décennies ». « L'Algérie se dirige vers une élection décisive ». « Polémiquer quant à sa tenue est une question dépassée ».