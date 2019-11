Asphyxie au monoxyde de carbone : Sensibiliser et prévenir

La direction de la protection civile de la wilaya d'Alger organisera, à partir de dimanche, des journées de sensibilisation aux moyens de prévention des risques d'asphyxie au monoxyde de carbone. Dans une déclaration à l'APS, le lieutenant Khaled Benkhalfallah, chargé de l'information, a insisté sur l’objectif de sensibiliser les citoyens pour réduire les accidents et éviter les pertes humaines.

L'accent sera mis sur les cités et les nouvelles agglomérations ayant bénéficié des opérations de relogement dans le cadre du programme de la wilaya et ce en coordination avec plusieurs partenaires à l'image des directions de distribution de gaz et d'électricité d’Alger, de la santé et du commerce d'Alger.

