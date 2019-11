Poste frontalier Mustapha Benboulaid : un facteur d’attractivité des investissements

Le ministre de la Communication, Porte parole du Gouvernement, et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a indiqué, vendredi à Tindouf, que le poste frontalier algéro-mauritanien Mustapha Benboulaid allait constituer un facteur d’attractivité des investissements dans la région. « Il existe un cadre juridique organisé pouvant être exploité par les opérateurs économiques dans leurs démarches et visant à consolider les liens de solidarité et les relations commerciales entre les deux pays », a souligné M. Rabehi. « Ce poste est en mesure d’immuniser les deux pays et de consacrer l’action commune entre les corps sécuritaires qui y opèrent aux côtés des Douanes des deux pays, et ce, au service de leur stabilité et sécurité, en plus de renforcer les échanges économiques et commerciaux et de faciliter les circulations des personnes entre les deux pays », a ajouté le ministre.

M. Rabehi a fait savoir que le gouvernement souhaite que les opérateurs économiques, contribuent au renforcement des liens de coopération et de solidarité entre les deux pays »

Rédaction Web