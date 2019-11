Météo : Averses sur plusieurs wilayas à partir du vendredi soir

Des pluies, parfois orageuses, affecteront des wilayas du pays à partir de ce vendredi soir jusqu’à samedi à 9heures, indique un bulletin météorologique spécial Les wilayas concernées sont Mostaganem, Mascara, Relizane, Tiaret, Tissemsilt, Chlef, Ain Defla et Médéa.les quantités estimées varieront entre 20 et 30 mm. Le BMS concerne également les wilayas de M'sila, Batna et le Nord de Biskra, dont la validité s'étale du samedi de 3h00 à 15h00, ajoutant que des rafales de vent sous orages sont également prévus

Rédaction Web