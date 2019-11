Algérie Télécom : Lancement du l''E-Paiement espace client''

La nouvelle application est dédiée au renforcement de son service de rechargement et du paiement de ses factures, a-t-on appris vendredi du site internet de l'opérateur public. Disponible en version arabe et française, le rechargement des comptes Idoom ADSL, Idoom fibre et Idoom 4G LTE ainsi que le paiement des factures téléphoniques Idoom fixe peuvent se faire à tout moment et en toute sécurité via le Smartphone du client.

Pour effectuer le paiement, il suffit de télécharger l'application ''E-Paiement espace client" d'AT sur Google Play Store et bénéficier ainsi de ses multiples avantages.

Les mêmes services sont assurés sur le portail d’Algérie Télécom https://ec.algerietelecom.dz/portail.php.

Rédaction Web